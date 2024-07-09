|
Gündem

AK Parti’den kamp anketi

Seçim analizi ve 2028’in yol haritası için milletvekilleri, parti teşkilatı ve belediye başkanlarıyla ayrı ayrı kamplar yapan AK Parti, şimdi de katılımcılara ‘memnuniyet anketi’ yapacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:06 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, istişare kamplarını siyasette gelenek haline getirdi. Kampta bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılırken, partinin yol haritası da belirleniyor. Son olarak temmuz başında Kızılcahamam’da 3 gün süren belediye başkanları toplantısı düzenlendi. Hem parti yönetimi hem de hükümet politikalarıyla uyumun ve koordinasyonun sağlanabilmesi için kamp boyunca genel başkan yardımcıları ve bakanlar sunum yaptı. Kampta ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları ele alındı. Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi. Şimdi de kampın verimliliğini ölçecek olan AK Parti, belediye başkanlarına anket yapacak. Online ortamda yapılması planlanan ankette belediye başkanlarına, kamptaki memnuniyet ve verimliliğe ilişkin sorular yöneltilecek. Ortaya çıkan anket ile aksayan yönler revize edilecek.



#Siyaset
#AK Parti
#Politika
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En düşük emekli maaşına zam kararı! Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak! 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek