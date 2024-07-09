AK Parti’den kamp anketi

AK Parti, istişare kamplarını siyasette gelenek haline getirdi. Kampta bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılırken, partinin yol haritası da belirleniyor. Son olarak temmuz başında Kızılcahamam’da 3 gün süren belediye başkanları toplantısı düzenlendi. Hem parti yönetimi hem de hükümet politikalarıyla uyumun ve koordinasyonun sağlanabilmesi için kamp boyunca genel başkan yardımcıları ve bakanlar sunum yaptı. Kampta ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları ele alındı. Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi. Şimdi de kampın verimliliğini ölçecek olan AK Parti, belediye başkanlarına anket yapacak. Online ortamda yapılması planlanan ankette belediye başkanlarına, kamptaki memnuniyet ve verimliliğe ilişkin sorular yöneltilecek. Ortaya çıkan anket ile aksayan yönler revize edilecek.