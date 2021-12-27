​AK Parti’den sandıkta dijital takip ​

AK Parti, 2023 Haziran seçimi için başlatılan hazırlıklar kapsamında İl Seçim İşleri Başkanlarını kampa aldı. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, 23-26 Aralık’ta Ankara’da “İl Seçim İşleri Başkanları İstişare Toplantısı” düzenlendi. Kamp süresince “seçim kurulları”, “sandık kurulları ve görevlileri”, “seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları” gibi konularda eğitimler verildi.

Toplantılarda, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da değerlendirildi. Buna göre, YSK’ya verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98.2 olduğu, parti olarak bu rakamı yüzde 99’un üzerine çıkarmanın hedeflendiği belirtildi.

İTİRAZLARA ÖZEL SİSTEM

AK Parti, hile ve usulsüzlüklere karşı yapılacak şikayet ve itirazlarla ilgili de önemli bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Daha önce hayata geçirilen “AK Seçim” sistemine entegre edilmesi planlanan uygulamayla, Yüksek Seçim Kurulu’nun bugüne kadar verdiği tüm kararlar tasnif edilerek bu sisteme yüklenecek. Sandık görevlileri de özel bir yazılımla geliştirilen sistem sayesinde bu kararlara, suretiyle ulaşabilecek.

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