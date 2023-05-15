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AK Parti'den ünlü isimlerin sesinden Erdoğan'a özel şarkı: Sığınacak kalesin sen

AK Parti, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkıyı paylaştı. Sanatçı Kibariye'nin, Michael Jackson ve Whitney Huston’ın vokalistliğini yapmış olan Della Miles ile söylediği şarkıda, "Sığınacak kalesin sen" ve "Yaradan'dan gelir gücün" sözleri dikkat çekti.

22:36 . 15/05/2023 Monday
Yeni Şafak
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkı paylaştı.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkı paylaştı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen şarkı büyük beğeni topladı.

AK Parti, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilen bir klip paylaştı.



'Umutlar seninle' yazısıyla başlayan klip Erdoğan'ın ilkokul döneminde çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesiyle devam etti.

Görüntülerin içinde yer alan “Silahlı Kuvvetler Yönetime El Koydu” manşetli gazeteye basılan sahne de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilen ve destek sunulan şarkıyı Kibariye seslendirdi.

"Sığınacak kalesin sen" ve "Yaradan'dan gelir gücün" sözleri dikkat çeken şarkıya Michael Jackson ve Whitney Huston’ın vokalistliğini yapmış olan Della Miles da eşlik etti.

ABD'li Della Miles, geçtiğimiz yıllarda tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman olmuş ve Muğla'ya yerleşmişti.


Nedim Şener Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi: Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor
Nedim Şener Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi: Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçları hakkında simülasyon verilerine dayanarak açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın konuşmalarını tvnet yayınında değerlendiren gazeteci Nedim Şener, muhalefetin simülasyonda halüsinasyon yaşadığını söyledi. Şener, "Mansur Yavaş simülasyona göre Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı çıktığını söylüyor. Biz simülasyondan cumhurbaşkanı seçmiyoruz" ifadelerini kullandı. Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nın masa ortaklarıyla birlikte yaptığı açıklamaya da değinen Şener, "Bir dakikalık açıklama için mi oradasınız? Meral Akşener şımarık kız çocukları gibi ellerini arkadan bağlamış. 'Ben Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday demiştim' der gibi seyrediyor." şeklinde konuştu.

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