AK Parti'den ünlü isimlerin sesinden Erdoğan'a özel şarkı: Sığınacak kalesin sen

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçları hakkında simülasyon verilerine dayanarak açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın konuşmalarını tvnet yayınında değerlendiren gazeteci Nedim Şener, muhalefetin simülasyonda halüsinasyon yaşadığını söyledi. Şener, "Mansur Yavaş simülasyona göre Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı çıktığını söylüyor. Biz simülasyondan cumhurbaşkanı seçmiyoruz" ifadelerini kullandı. Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nın masa ortaklarıyla birlikte yaptığı açıklamaya da değinen Şener, "Bir dakikalık açıklama için mi oradasınız? Meral Akşener şımarık kız çocukları gibi ellerini arkadan bağlamış. 'Ben Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday demiştim' der gibi seyrediyor." şeklinde konuştu.