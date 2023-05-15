AK Parti'den ünlü isimlerin sesinden Erdoğan'a özel şarkı: Sığınacak kalesin sen

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir şarkı paylaştı.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen şarkı büyük beğeni topladı.
AK Parti, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilen bir klip paylaştı.
'Umutlar seninle' yazısıyla başlayan klip Erdoğan'ın ilkokul döneminde çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesiyle devam etti.
Görüntülerin içinde yer alan “Silahlı Kuvvetler Yönetime El Koydu” manşetli gazeteye basılan sahne de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilen ve destek sunulan şarkıyı Kibariye seslendirdi.
"Sığınacak kalesin sen" ve "Yaradan'dan gelir gücün" sözleri dikkat çeken şarkıya Michael Jackson ve Whitney Huston’ın vokalistliğini yapmış olan Della Miles da eşlik etti.
ABD'li Della Miles, geçtiğimiz yıllarda tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman olmuş ve Muğla'ya yerleşmişti.