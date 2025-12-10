Yeni Şafak
AK Partili Ala'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' paylaşımı

17:2510/12/2025, Çarşamba
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere yerküremizin her köşesinde insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.


Efkan Ala, paylaşımında,
"Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere yerküremizin her köşesinde insan onurunun hatırlandığı, adalet ve merhametin yeniden yeşerdiği bir döneme vesile olmasını temenni ediyorum."
ifadesine yer verdi.


