AK Partili Canikli: Türkiye sıfır noktasından üretmeye başladı

"Yani seçime yakın zamanda stokla ilgili veya domatesi, soğanı döküyorlar, fiyatı yükseltiyorlar ya yapmasınlar diye takip ediyoruz. Günü gününe, saniye saniyesine takip ediyoruz, sistemi kurduk. Türkiye'de ne kadar patates, soğan, şeker, aklınıza gelen diğer temel ürünler, pirinç, hububat, peynir, zeytin neyse, onların tüketimi ne kadar oluyor, elimizde ne kadar var hepsini takip ediyoruz ki fiyatta bir hareketlenme olmasın seçim yaklaşıyor çünkü her şeyi yapabilirler. Ona rağmen soğan da yine normale dönmeye başladı şu an gerçi, her yolu deniyorlar. Daha önce hiç soğandan vuracakları aklınıza gelir miydi?"