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AK Parti'li Durgut'tan Filistin'deki sağlık çalışanlarına destek: Türk sağlık ordusu olarak her zaman hazırız

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini belirtti.

17:02 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.


İsrail'in "Tahliye edin yoksa vuracağız" diyerek tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının, "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" dediğini aktaran Durgut, Filistinli sağlık çalışanlarının, yaralıları kurtarmak için gayret gösterdiğini dile getirdi.


AK Parti'li Durgut, Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini vurguladı.


İsrail'in, koordinatları verilmesine rağmen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni de vurduğunu ifade eden Durgut, Cenevre Sözleşmelerinin, hastaların, hastanelerin, sağlık kurumlarının korunmasına da yönelik hükümler içerdiğini anımsattı.


Sağlık kuruluşlarının saldırıya uğradığı Gazze'de insanlık suçu işlendiğinin altını çizen Durgut, şöyle devam etti:

"BM ve ilgili kurumlar, Gazze'deki sivil ve tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılara son verilmesi için harekete geçmelidir. Uluslararası toplum bu ihlalleri şiddetle kınamalı, sorumlular adalet önüne çıkmalıdır. Yaraları sarmak sadece doktorların değil bütün insanlığın sorumluluğudur"

Doktor Hüseyin Alperen Güldiken de Gazze'deki zulmün durdurulması gerektiğini kaydetti. Güldiken, "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmaya, Türk sağlık ordusu olarak her zaman hazırız" diye konuştu..



#AK Parti
#Gazze
#İsrail
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