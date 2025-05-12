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AK Partili İnan: Bugün feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirildi

AK Partili İnan: Bugün feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:1812/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan.

Terör örgütünün fesih kararını 'devrimsel gelişme' olarak niteleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, ''Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var.'' dedi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili
Eyüp Kadir İnan
, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kararı
'devrimsel gelişme'
olarak nitelendiren İnan
"Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var."
ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Sekreteri İnan'ın paylaşımı şöyle;

Bugün günlerden Terörsüz Türkiye hedefimiz için yeni bir sayfa…


Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirilmiştir.


Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir.


Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var.


Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
ve Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ve kararlılık bir milat olarak tarihe geçmiştir.

Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız.




#Eyüp Kadir İnan
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