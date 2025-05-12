AK Partili İnan: Bugün feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirildi

Terör örgütünün fesih kararını 'devrimsel gelişme' olarak niteleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, ''Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var.'' dedi
Bugün günlerden Terörsüz Türkiye hedefimiz için yeni bir sayfa…
Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirilmiştir.
Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir.
Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var.
Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız.