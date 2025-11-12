Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
AK Partili İnan'dan CHP lideri Özel'e: Sen figüransın

AK Partili İnan'dan CHP lideri Özel'e: Sen figüransın

20:3212/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in "Erdoğan'ın seviyesine inersem siyasette, çıkarken vurgun yerim” ifadelerine yanıt verdi. İnan, "Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanımızın püskürttüğü darbe vardır. Sen liderimizin yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözlere yanıt verdi. İnan,
“Siyasi hayatın boyunca, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın”
ifadelerini kullandı.

İnan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in
“Ondan alınacak siyasette nezaket dersi, siyasette olsa olsa Erdoğan'ın seviyesine indirir. Erdoğan'ın seviyesine inersem siyasette, çıkarken vurgun yerim”
ifadelerine yanıt verdi.

"Hırsızlıklarla kurduğun dostluk kadar..."

İnan sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
“Senin hırsızlarla kurduğun dostluk kadar, Cumhurbaşkanımız aziz milletimizle gönül bağı kurmuştur. Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanımızın püskürttüğü darbe vardır. Siyasi hayatın boyunca, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın”
ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#Eyyüp Kadir İnan
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF 2025-2026 sınav takvimi belli oldu: Vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? OBS sorgulama ekranı