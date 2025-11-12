AK Partili İnan'dan CHP lideri Özel'e: Sen figüransın

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in "Erdoğan'ın seviyesine inersem siyasette, çıkarken vurgun yerim” ifadelerine yanıt verdi. İnan, "Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanımızın püskürttüğü darbe vardır. Sen liderimizin yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın” ifadelerini kullandı.
"Hırsızlıklarla kurduğun dostluk kadar..."
İnan sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
“Senin hırsızlarla kurduğun dostluk kadar, Cumhurbaşkanımız aziz milletimizle gönül bağı kurmuştur. Senin partinin darbe sevdası kadar, Cumhurbaşkanımızın püskürttüğü darbe vardır. Siyasi hayatın boyunca, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü yolun tozuna bile karışamayacaksın. Çünkü sen figüransın”
