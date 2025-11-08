Özgür Özel’e 8’inci fezleke

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri arasında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil yer aldı. Özgür Özel’e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası var.