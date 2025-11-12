Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Kurşunlama, tehdit ve yağma eylemine katılan suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli operasyon

Kurşunlama, tehdit ve yağma eylemine katılan suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli operasyon

11:5812/11/2025, الأربعاء
IHA
Sonraki haber
Bahse konu suç örgütünün 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.
Bahse konu suç örgütünün 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik Özel Hareket desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şahıstan 25’i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde özellikle Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yağma, silahla yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işleyerek vatandaş ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bahse konu suç örgütünün 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat illerinde Özel Harekât destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Operasyonda 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek ve 2 balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 25’i tutuklandı, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.




#Diyarbakır
#suç örgütü
#Kurşunlama
#tehdit
#yağma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi