Kurşunlama, tehdit ve yağma eylemine katılan suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde özellikle Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yağma, silahla yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işleyerek vatandaş ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bahse konu suç örgütünün 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat illerinde Özel Harekât destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Operasyonda 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek ve 2 balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 25’i tutuklandı, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.