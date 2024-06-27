AK Parti'nin Kızılcahamam kampı programı belli oldu

Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. Aynı oturumda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunumu olacak.