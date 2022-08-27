Gündem Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı 1 ölü
OSMANİYE

Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev alırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
Osmaniye'de kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev alırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza, Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Gaziantep’e giden Bilal Çircir idaresindeki 27 YP 013 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken, tankerden sızan yakıtta kısa sürede alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri de tanker sürücü Bilal Çircir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tanker sürücüsü sürücü Bilal Çircir’in de cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: Kazayı sıyrıkla atlattı
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İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
FOTOĞRAF 7
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi.
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Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı.
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Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.
İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı. K
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