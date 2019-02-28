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ANKARA

Akbaşoğlu: FETÖ'nün devlete sızmasının sebebi 28 Şubat

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, FETÖ’nün devlete bu kadar fazla sızmasının birincil sebebinin 28 Şubat olduğunu belirterek "Bunun iyi tespit edilmesi gerekir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin 28 Şubat 1997'de postmodern bir darbe ile karşı karşıya geldiğini anımsatarak, bin yıl sürecek denilen ve milletin değerleriyle savaşan yaklaşımın temelinin Pentagon kararlarına dayandırıldığını belirtti.

Akbaşoğlu, "Milletimizin feraseti ve basiretiyle o günler geride kaldı. O gün yaşanan başörtüsü, katsayı zulmü bu ülkenin evlatlarına yönelik demokratik, ekonomik, eğitim alanına ilişkin müdahaleler AK Parti iktidarıyla beraber vesayet odaklarının tarihe gömülmesiyle sona erdi." ifadesini kullandı.

"AK Parti'nin gelmesiyle sorunlar millet lehine çözümlendi"

Dış odakların müdahaleleriyle Türkiye'nin çok sayıda darbe yaşadığını, 28 Şubat'ın da tarihe geçtiğini anlatan Akbaşoğlu, "Milletin başörtüsüyle, özgürlüğüyle, ekonomik refahıyla, birtakım fişlemelerle bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıktı ancak milletin feraseti ve basireti, bu konudaki sabrı, metaneti ve AK Parti'nin de 2002'den itibaren iktidara gelmesiyle bütün bu sorunlu alanlar millet lehine, devlet lehine çözümlenmiş oldu. Bunun kıymetini iyi idrak etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

" 28 Şubat'ın bin yıl süreceği yaklaşımını tarihten silindi"

Akbaşoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin FETÖ'yü ulusal ve uluslararası anlamda kuvvetlendirdiğini vurgulayarak, "FETÖ'nün devlete bu kadar fazla sızmasının birincil sebebi 28 Şubat'tır. Bunun iyi tespit edilmesi gerekir. 28 Şubat, vesayet odaklarının millet iradesine galip geldiği bir süreç olarak hafızalardadır ancak AK Parti kuruluşundan bugüne kadar hep, 'Millet ne derse o olur. Devlet milletin hizmetinde olmalıdır.' şiarıyla hareket ettiği için millet aleyhine alanları, özgürlükleri, bütün toplum kesimleri nezdinde genişletmek suretiyle satın alma gücünü, ekonomik refahı artırmak, demokratikleşme alanında büyük adımlara imza atmak suretiyle 28 Şubat'ın bin yıl süreceği yaklaşımını tarihten silmiştir." diye konuştu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayetin tarihe karışmasına en büyük katkıyı verdiğini kaydeden Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Dün Abdülhamid Han'ı, rahmetli Erbakan Hoca'yı yerinden edenler, elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden edememişlerdir. Gezi olayları, 27 Nisan e-muhtırası, en son yaşadığımız 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal kalkışması, siyasi anlamda farklı neticeler elde etmeye yönelik uluslararası operasyonlar, millet-devlet kaynaşması, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetli, dirayetli duruşu, milletinin emrinde oluşuyla atlatılmıştır. Hamdolsun bugünlere hep beraber ulaştık."

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