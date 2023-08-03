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Akdeniz Belediyesinden YKS sonrası öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmeti

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da öğrencileri yalnız bırakmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte etüt merkezine başvuran öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Haber Merkezi
13:59 . 3/08/2023 Perşembe
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Akdeniz Belediyesinden YKS sonrası öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmeti

Akdeniz Belediyesinden YKS sonrası öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmeti

Metropol Gökdelen Binası 29’uncu katta bulunan etüt merkezinde, lise mezunu gençlere ücretsiz üniversite hazırlık kursu veren Akdeniz Belediyesi, YKS’ya girip yüksek puan elde eden ve tercih hakkı kazanan gençlere, alanında uzman öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı etüt merkezinin verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kursuna katılan gençleri, bugünlerde ise hayalini kurdukları üniversite ve bölüm heyecanı sardı. 20 Temmuz 2023 tarihinde YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merkeze gelerek uzmanlardan bilgi alan gençler, bu sayede yapacakları tercihlerde zorluk ve belirsizlik yaşamıyor. Merkezde uzman öğretmenler tarafından öğrencilere üniversiteler ve bölümleri, ders içerikleri, atama durumu, mezun olduktan sonra iş bulma olanakları hakkında bilgiler veriliyor.

Yeni Mahalle’de ikamet ettiğini belirten ve Akdeniz Belediyesi etüt merkezinin ücretsiz kurslarına katılarak üniversite sınavına hazırlandığını ifade eden Zeliha Atan, "Arkadaşımın aracılığıyla belediyemizin verdiği kursa katıldım. Sınavın ardından da geldiğim merkezde uzman öğretmenler, bana tercih ve danışmanlık hizmeti vererek üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi verdi. Böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için Akdeniz Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Karaduvar Mahallesi’nden geldiğini söyleyen Aylin Aktepe ise yaklaşık 1 yıldır etüt merkezine geldiğini ifade ederek, "Gerek öğretmenlerimizin bize yaklaşımı, gerekse dersliklerimizin fiziki koşulları çok güzel. Bizleri düşünerek hayata kattığı bu hizmetleri için Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Bizleri sınava hazırlayan öğretmenlerimize ve tercih sürecinde yanımızda olan rehber öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.



#Akdeniz Belediyesi
#YKS
#eğitim
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