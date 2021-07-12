Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz Belediyesi; Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen koşullarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 3 satış yeri ile 30 kesim yeri belirledi. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı ekipler, belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

Vatandaşların ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi ve hazırlıkların eksiksiz olması adına Akdeniz Belediyesi’ne bağlı ilgili ekiplerin hız kesmeden çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Gültak; “Öte yandan halk sağlığını tehdit eden yerlerde kurban kesilmemesi hususunda ekiplerimizin özenle hareket edeceğini bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmakta fayda görüyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidini de unutmamalarıdır. Bu süreçte sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamamız adına herkesin duyarlı olması her birimiz için önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan; Akdeniz ilçesinde belirlenen kurban satış ve kesim merkezlerinin açık adresleri ise şöyle sıralandı:

Kurban Satış Yerleri:

1- Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi Kıbrıs İ.Ö.O yanı

2- Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı.

3- Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı boş alan.

Kurban Kesim Merkezleri:

1- Barış Mah. 4516 Sokak no:17 Car oto yıkama içi. (1 adet mobil kesim)

2- Üç Ocak Mahallesi 117. Cadde Ebubekir Cami önü. (1 adet mobil kesim)

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3- Parmakkurdu Mahallesi köy çıkışı otobüs durağı. (1 adet mobil kesim)

4- Puğkaracadağ Mahallesi Meydanı. (1 adet mobil kesim)

5- Karacailyas Mahallesi semt pazarı içi. (1 adet mobil kesim)

6- Yanpar Mahallesi Meydanı. (1 adet mobil kesim)

7- Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi Kıbrıs İ.Ö.O yanı. (4 adet mobil kesim)

8- Huzurkent MESKİ binası yanı (1 adet mobil kesim)

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9- Köselerli Mahallesi Muhtarlık yanı (1 adet mobil kesim)

10- Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı. (2 adet kesim yeri)

11- Müfide İlhan Mahallesi 6140 Sokak boş alan (1 adet mobil kesim)

12- Anadolu Mahallesi Yenitaşkent Mahallesi Futbol sahası yanı (1 adet mobil kesim)

13- Demirhisar Mahallesi Mahalle Muhtarlığı yanı (1 adet mobil kesim)

14- Dikilitaş Civanyaylağı ve Bekirde mahalleleri (Civanyaylağı taziye evi yanı–1 adet mobil kesim)

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15- Nusratiye Mah. 5003 Sokak Pazar sokağı (1 adet mobil kesim)

16- Aşağı Burhan Mahallesi Futbol Sahası yanı (1 adet mobil kesim)

17- Turgutreis Mahallesi 4114 Sokak Eski Muhtarlık yanı (1 adet mobil kesim)

18- Iğdır Mahallesi Eski Futbol Sahası yanı (1 adet mobil kesim)

19- Camili Mahallesi Camili Meydanı (1 adet mobil kesim)

20- Bağcılar İhsaniye Mahallesi Eski Tarsus Cad. Mezarlık yanı (1 adet mobil kesim)

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21- Gazi Mahallesi Kazım Karabekir İ.Ö.O. yanı (1 adet mobil kesim)

22- Kazanlı Mahallesi Kazanlı Muhtarlık yanı (1 adet mobil kesim)

23- Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu Mahallesi Muhtarlık Önü (1 adet mobil kesim)

24- Hamidiye Mahallesi 4204 Sokak Salim Yılmaz Lisesi Karşı (1 adet mobil kesim)

25- İhsaniye Mahallesi Adliye Sarayı Arkası (1 adet mobil kesim)

26- Nacarlı Mahallesi Mezarlık Karşısı (1 adet mobil kesim)