Akdeniz’e acil askeri üsler kurulmalı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisi çalışanlarına yönelik tutuklama kararıyla ilgili olarak “Türkiye’nin Kıbrıs adası üzerinde deniz ve hava üslerine sahip olması artık zaruri hale gelmiştir” dedi.

Doğu Akdeniz’de gerilimi sürekli tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama kararını Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Emete Gözügüzelli değerlendirdi.

YETKİ ALANI EN BÜYÜK ÜLKE TÜRKİYE

“Türkiye Akdeniz’de oldu bittilere izin vermeyecektir” diyen Gözügüzelli, “Türkiye’nin Kıbrıs adası üzerinde deniz ve hava üslerine sahip olması artık zaruri hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. Gözügüzelli şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz’de şu an GKRY onu destekleyen AB ve ABD ile ittifak halinde. Yapılmak istenen Türkiye’nin başta deniz yetki alanları üzerindeki egemenlik hakları olmak üzere Kıbrıs Türkleri’nin egemenlik haklarını gasp etmektir. Türkiye şu an uluslararası hukuk ve 1982 sözleşmesine uygun olarak, hidrokarbon faaliyetlerini Doğu Akdeniz’de kendi egemenlik haklarını kullanarak icra etmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz’de bir ana kara devletidir ve Doğu Akdeniz’in 2. büyük kıyı uzunluğuna sahip ülkesidir. Bu ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bütün devletlerden çok daha fazla deniz yetki alanına sahiptir olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın herhangi bir anlaşma olmadan bir ada devleti olarak Türkiye’ye dayatmaya çalıştığı sözde haritaların uluslararası hukukta bir geçerliliği yoktur.”

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Kıbrıs’a askeri üsler kurulması gerektiğini Yeni Şafak 3 Aralık 2018’de yazmıştı.

HALA İŞGAL SEVDASI İÇERİSİNDELER

GKRY ordusu hakkında bir anektod paylaşan Gözügüzelli, “Rum yönetimi hala her evine dönen silahlı güce, Rum milis kuvvetlerine G3 silah vererek evlerine göndermektedir. Normal askerliğini yapan bir birey G3 silahını, mermilerini, çakısını alarak evine dönmektedir. Güney Kıbrıs milli muhafız ordusunda görev yapan askerler bununla da kalmayarak ‘bir gün geri dönüp kuzeyi işgal etme’ için and içmektedir” ifadelerini kullandı.

Yavuz’la en güzel mesajı veriyoruz

Dr. Emeti Gözügüzelli, “Türkiye ilgili tüm taraflara Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde haklarının gaspına müsaade etmeyeceğini kararlı bir duruş sergileyerek gösteriyor. Hamlelere karşı siyasi, askeri gücüyle, bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlarla net bir tavır koyan Türkiye ayrıca teknik araştırma, sondaj gemileri ve hidrokarbon faaliyetleriyle gücünü fiili olarak da sürdürmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri sondaj faaliyetleri esnasında güvenliği sağlayarak varlığını göstermektedir. Ayrıca kısa süre içinde Yavuz sondaj gemisinin de sondaja başlayacağının duyurulması herkese önemli bir mesaj olacaktır” ifadelerini kullandı.