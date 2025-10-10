Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Akdeniz’e ‘balık’ seferi

Akdeniz’e ‘balık’ seferi

Nazife Bardak
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Avrupa’nın en donanımlı araştırma gemilesi, Lübnan sularını 10 ila 800 metre derinlikte beş farklı tabakada tarayacak.
Avrupa’nın en donanımlı araştırma gemilesi, Lübnan sularını 10 ila 800 metre derinlikte beş farklı tabakada tarayacak.

Sismik ve sondaj gemileriyle dikkat çeken Türkiye, bu kez Akdeniz’de balık ekosistemini araştırmak için denize açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait Akdeniz Araştırma 1 gemisi, Lübnan kara sularında balık popülasyonunu incelemek üzere Antalya’dan yola çıktı. Lübnan Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen çalışmada gemi, 11 kişilik mürettebatıyla 21 gün boyunca yaklaşık 700 deniz mili yol alacak. Mürettebat, tür tayini, yaş ve cinsiyet belirleme konularında Lübnanlı araştırmacılara eğitim verecek. Avrupa’nın en donanımlı araştırma gemilesi, Lübnan sularını 10 ila 800 metre derinlikte beş farklı tabakada tarayacak.


#Akdeniz
#balık
#sefer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi