Akdeniz’e ‘balık’ seferi

Sismik ve sondaj gemileriyle dikkat çeken Türkiye, bu kez Akdeniz’de balık ekosistemini araştırmak için denize açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait Akdeniz Araştırma 1 gemisi, Lübnan kara sularında balık popülasyonunu incelemek üzere Antalya’dan yola çıktı. Lübnan Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen çalışmada gemi, 11 kişilik mürettebatıyla 21 gün boyunca yaklaşık 700 deniz mili yol alacak. Mürettebat, tür tayini, yaş ve cinsiyet belirleme konularında Lübnanlı araştırmacılara eğitim verecek. Avrupa’nın en donanımlı araştırma gemilesi, Lübnan sularını 10 ila 800 metre derinlikte beş farklı tabakada tarayacak.