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Akdeniz'e gömüldü

14 mürettebatıyla İskenderun’dan yola çıkan yabancı bandıralı yük gemisi, Antalya açıklarında battı. Tamamı Suriyeli olan mürettebattan 1’i öldü, 5’i ise kurtarıldı. Açık denizde kaybolan 8 kişi aranıyor.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yabancı bandıralı yük gemisi, Antalya açıklarında battı.

Yabancı bandıralı yük gemisi, Antalya açıklarında battı.

İskenderun’dan Ukrayna’ya giden Gine Bisseou bayraklı “Joe 2” adlı yük gemisi battı. Antalya’nın Kumluca açıklarında alüminyum yüklü geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Önceki gece saat 03.47’de batan gemiyle ilgili bölgedeki tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Batan gemide 14 mürettebat bulunduğu ve hepsinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Gemidekilerin kimliklerinin Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

5 GEMİCİ KURTARILDI

Olay mahalline 1 sahil güvenlik korveti ve 7 bot, 2 sahil güvenlik helikopteri ve 1 uçak sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopterle de destek verildi. Açık denizdeki 2 personel Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı, 3 personel de bölgede seyir halinde olan bir ticari gemiye çıkarıldı. Kurtarılan gemiciler Finike Devlet Hastanesi’ne getirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geminin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Denizdeki fırtına olumsuz etkilese de diğer 6 personeli arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



#Antalya
#Akdeniz
#İskenderun
#Gemi
26 dakika önce
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