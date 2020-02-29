Gündem Akhisarda tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
MANİSA

Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Kazı alanlarından biri olan zeytin bahçesinde, 14 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğindeki derin çukur dikkat çekti. Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler ise, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Tarihi eserler, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Tarihi eserler, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Manisa'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan H.A. (67) ve M.A.'nın (65) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı baskında, pişmiş topraktan yapılmış 2 kap, bu kaba ait 1 parça, 2 kase, Roma Dönemi'ne ait kulplu 2 testi, Osmanlı Dönemi'ne ait çift kulplu testi ve Tunç Çağı'na ait 1 testi olmak üzere çeşitli eserler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe
GÜNDEM
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Tarihi eserler, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Tarihi eserler ise, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi

Şüphelilerin izinsiz kazı yaptığının da belirlenmesinin ardından çevrede yapılan aramada ise kürek, kazma, 2 adet delici uçları, murç, merdiven, testere, halat, üçlü priz, battaniye, çekiç ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Kazı alanlarından biri olan zeytin bahçesinde, 14 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğindeki derin çukur dikkat çekti.

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İtfaiye ekipleri çukura, özel ekipmanlarla inerek inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri çukura, özel ekipmanlarla inerek inceleme yaptı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkta serbest bırakıldı. Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler ise, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Kazı alanlarından biri olan zeytin bahçesinde, 14 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğindeki derin çukur dikkat çekti.
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