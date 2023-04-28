Akit Medya’da korkutan yangın

Binanın, Akit Gazetesi ve Akit TV’nin kullandığı ön bölümü de yoğun duman nedeniyle apar topar boşaltıldı. Medya kuruluşunun Hadımköy’deki baskı tesislerine geçen çalışanlar, gazeteyi burada çıkarttı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler gece saatlerine kadar söndürülemedi. Binanın büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma yürütülüyor.