Akit Medya’da korkutan yangın

Yeni Akit binasında yangın çıktı.
Akit Medya binası alev alev yandı. İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki tekstil malzemeleri tutuştu. İmalathanedeki çalışanlar kendilerini dışarı atarken, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler imalathanenin bulunduğu tarafı tamamen sardı.
APAR TOPAR BOŞALTILDI
Binanın, Akit Gazetesi ve Akit TV’nin kullandığı ön bölümü de yoğun duman nedeniyle apar topar boşaltıldı. Medya kuruluşunun Hadımköy’deki baskı tesislerine geçen çalışanlar, gazeteyi burada çıkarttı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler gece saatlerine kadar söndürülemedi. Binanın büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma yürütülüyor.