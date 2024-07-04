AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Mega kent İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, gök gürültülü sağanak yağışlarla yerini değiştirecek.





Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, megakent genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Perşembe günü için metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.





Ayrıca, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette eserek akşam saatlerinde sertleşeceği belirtildi.









4 ile sarı kodlu uyarı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de 4 şehrimize sarı uyarı geldi.





Sarı uyarı verilen iller Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa olarak sıralandı.





Yapılan açıklamaya göre öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.















