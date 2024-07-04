İstanbul havacılık merkezine dönüştü

Avrupa’nın önde gelen havalimanlarının CEO ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, 169 ülkede 2 bin 110 havalimanını temsil eden Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin bu yılki genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirmesinin çok yerinde bir adım olduğunu belirtti. Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Dış hatlar uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık" dedi.





110 HAVA YOLU ŞİRKETİYLE 1 NUMARA OLACAĞIZ

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ise, “İstanbul Havalimanı 106 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor, sene sonunda bu rakamın 110’a ulaşmasını hedefliyoruz” ifadesini kulandı. Yıl sonunda İstanbul Havalimanı’nın en fazla havayolu şirketini misafir eden havaalanı olacağını vurgulayan Bilgen, “Yapacağımız Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduklarını söyledi.





SEKTÖR BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR

ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec ise, Türkiye’nin pandemi sonrası Avrupa üzeri performans gösterip çok fazla yolcu ağırladığına vurgu yaptı. Jankovec, şunları söyledi: “Bu değerlemede İstanbul Havalimanı’nın katkısı büyük, yanlızca Avrupa değil birçok alanda Dünya’nın en iyisi olma yolunda.”ifadelerini kullandı. Jankovec ayrıca, “Global havacılık sektörü, Avrupa’dan Doğuya doğru kaymaya başladı. Körfez ülkeleri, Hindistan, Çin ve pasifik bölgelerine seyahatte İstanbul itici güç görevi görüyor.”



