Aksaz’da arama kurtarma gösterisi

Tatbikatın dünkü bölümünü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da izledi. İlk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Fırat da tatbikatı takip edenler arasında yer aldı. Tatbikata Deniz Kuvvetlerinden 17, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 platform katıldı. Tatbikata başta ABD, Azerbaycan gibi ülkeler olmak üzere 16 ülkeden 35 personel de iştirak etti. Tatbikat hakkında bilgi veren Albay Necati Koray Salar, denizaltıdan personel kurtarma çalışması yapıldığını kaydetti. Salar, yüzeye çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabildiğini söyledi. Faaliyetler sonrası personele seslenen Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın başarıyla icra edildiğini belirtti. Tatlıoğlu, “Bugün itibariyle hem milli ve yerli olarak hem gemilerimizi hem gemilerimizin içindeki kurtarma cihazlarımızı yaptık ve Alemdar, Akın ve Işın gemimizi de bu tatbikatta denizaltıdan personel kurtarmak için kullandık. Bu tatbikatta imkan ve kabiliyetlerimizin yeterliliğini gördük” diye konuştu.