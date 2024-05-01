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Aksaz’da arama kurtarma gösterisi

TSK’nın planlı tatbikatlarından Kurtaran-2024 Marmaris’te yapıldı. 24 Nisan’da başlayan tatbikat dünkü seçkin gözlemci günü ile son buldu.

Canberk Doğan
04:00 - 1/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 01:46 - 1/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tatbikatın dünkü bölümünü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da izledi. İlk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Fırat da tatbikatı takip edenler arasında yer aldı. Tatbikata Deniz Kuvvetlerinden 17, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 platform katıldı. Tatbikata başta ABD, Azerbaycan gibi ülkeler olmak üzere 16 ülkeden 35 personel de iştirak etti. Tatbikat hakkında bilgi veren Albay Necati Koray Salar, denizaltıdan personel kurtarma çalışması yapıldığını kaydetti. Salar, yüzeye çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabildiğini söyledi. Faaliyetler sonrası personele seslenen Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın başarıyla icra edildiğini belirtti. Tatlıoğlu, “Bugün itibariyle hem milli ve yerli olarak hem gemilerimizi hem gemilerimizin içindeki kurtarma cihazlarımızı yaptık ve Alemdar, Akın ve Işın gemimizi de bu tatbikatta denizaltıdan personel kurtarmak için kullandık. Bu tatbikatta imkan ve kabiliyetlerimizin yeterliliğini gördük” diye konuştu.


Erdoğan 'PKK Irak'tan silinecek' demişti: Tarihi ziyaret sonrası MSB'den dikkat çeken mesaj

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'taki tarihi ziyaretine ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak ile terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında iş birliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar imzalandığı bildirildi. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Bakanlık kaynakları ayrıca "Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler" açıklamasında bulundu.


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