Akşener ve Kılıçdaroğlu ırkçılığa sessiz kaldı

Mültecilerle ilgili Türkiye’yi utandıran kararlara imza atan Bolu Belediyesi’nin uygulamalarına sessiz kalan CHP ve İYİ Parti, “ırkçılık” suçuna ortak oluyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şehirdeki yabancılara suyun metreküpünü 2,5 dolardan satma ve nikah için 100 bin lira alma teklifi, CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Kararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı soruşturma Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) da resen inceleme başlattı.
HİÇBİR ADIM ATMADI
Ancak kamuoyunda büyük tepkiye neden olan kararların üzerinden günler geçmesine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den herhangi bir tepki sesi yükselmedi. CHP ve İYİ Parti, ırkçı karar için herhangi bir açıklama da yapmadı. CHP, 2019’da göreve gelen Özcan’ın mülteciler üzerinden yaptığı tüm ırkçı açıklamaları görmezden geldi. CHP, Belediye Meclisi’nde alınan ırkçı kararla ilgili inceleme ya da disipline sevk gibi bir adım atmadı.
ONAYLAMANIN İŞARETİ
Parti içinde Özcan’ın açıklamalarından rahatsız olanlar “cılız eleştirilerde” bulunsa da genel olarak sessiz kalınarak ırkçılığa ortak olunuyor. Irkçılık ve ayrımcılığa prim veren girişim ve söz konusu kararlara karşı gerek Kılıçdaroğlu ve Akşener’in gerekse CHP ve İYİ Parti yönetimlerinin sesini yükseltmemesi ‘kararı onaylama’ olarak eleştiriliyor. Bu tavrın gelecekte benzer adımları cesaretlendireceği belirtiliyor.
Utandıran sicil!
Yerel seçimler öncesi ‘Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz’ diyen CHP’li Tanju Özcan’ın, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti’ Suriyelilere verilen yemeği kesmek oldu. Özcan, geçtiğimiz günlerde de “Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat Katı Atık Vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin” ifadelerini kullandı.
CHP’nin Özcan sınavı
CHP ve İYİ Parti’nin yaklaşımı eleştirilirken CHP’yi yeni bir Tanju Özcan sınavı bekliyor. Özcan, kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. YDK’ya savunmasını yapan Özcan için 29 Kasım’da karar verilecek. Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “CHP ile hukuki bağım koparsa ben yoluma bağımsız olarak inandığım değerlerle yol arkadaşlarımla birlikte devam edeceğim” diye rest çekmişti.
İĞRENÇ SÖZLER
Özcan, katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadın için ahlak ve edep sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuştu. Özcan, “Bolu’da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz’ dedim. “Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz” dedi. “Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim” dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. “Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz” diye direkt söze girince çevredekiler güldü” demişti.