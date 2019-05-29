Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı emniyete teslim oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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