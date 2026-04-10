Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Alacak tartışması kanlı bitti: Sokakta silahlı saldırı

20:0210/04/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Salihli’de alacak tartışması sonrası bir kişi bacağından vuruldu.

Manisa’da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İ.Ö., C.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İ.Ö. (37), alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada C.Y.'yi (27) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ö. ve C.Y. arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., belinden çıkardığı tabancayla C.Y.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.Y., ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından İ.Ö., polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Manisa
#Salihli
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
