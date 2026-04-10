Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa’da operasyon: Uyuşturucu ve tarihi sikke ele geçirildi

00:33 10/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Operasyonda 4 bin 765 sentetik hap ve 2 tarihi sikke ele geçirildi.
Manisa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerinde 4 bin 765 adet sentetik ecza hapı ve 53 bin TL nakit para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca Anadolu medeniyetlerine ait 2 tarihi sikke bulunurken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında uyuşturucu ve kültür varlıkları kaçakçılığı suçlarından işlem başlatıldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, binlerce sentetik ecza ve tarihi sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Memiş mahallelerinde, edinilen bilgilere göre İ.E. (37) ve A.E. (33) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adreslere sabah saat 09.00’da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 bin 765 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin TL nakit para, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan 2 adet Anadolu medeniyetlerine ait tarihi sikke ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 kişi hakkında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma" ile "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



#Manisa
#Kırkağaç
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temmuz zammı için kritik veri: 2026 Memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı tahminleri