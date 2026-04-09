Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

00:429/04/2026, четверг
IHA
Sonraki haber
Manisa’da yalnız yaşayan 53 yaşındaki Naim Karabulut, evinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Karabulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kula Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olay, Bey Mahallesi Yörük Hasanlar Halilağa Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Naim Karabulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz olarak yatan Naim Karabulut’a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Karabulut’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kula Devlet Hastanesi Adli Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, Karabulut’un oğlu Burhan Karabulut’un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Manisa
#Kula
#Naim Karabulut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 9 Nisan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa illerinde okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları