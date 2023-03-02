Alanya'da trafik kazasında depremzede üç kişi öldü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ankara Misafirhanesinde, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Kirişci, kırsalda 73 bin köy evi yapılacağını belirterek. "Evler ahırlarıyla, seralarıyla, sosyalleşme alanlarıyla bildiğimiz köyden öte akıllı köy olacak. Kırsala dönen insanlarımızı orada tutup, üretime geçmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.