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Alanya'da trafik kazasında depremzede üç kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu üç kişi öldü, dört kişi yaralandı

21:13 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Alanya'da trafik kazasında depremzede üç kişi öldü.

Alanya'da trafik kazasında depremzede üç kişi öldü.

Emin Zan yönetimindeki otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.


Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.



#Antalya
#Alanya
#Kaza
1 saat önce
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Alanya'da trafik kazasında depremzede üç kişi öldü
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