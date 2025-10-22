Kış aylarında yakılan sobalar, yoğun trafik ve betonlaşma, İstanbul’daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Alınan her nefesle birlikte vücuda giren zararlı partiküller, zamanla akciğerlerden kalp damarlarına kadar tüm organlara yayılıyor.









Özellikle son 2 yılda artan kirli hava durumu 127 bin kişinin ölümüne neden oldu. Star Haber’den Canan Yıldırım’ın haberine göre; Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.









İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bir insanın günde ortalama 15 kilogram hava soluduğunu belirterek, kirli havanın doğrudan hayati organlara etki ettiğini vurguladı.









En kirli ve en temiz ilçeler açıklandı





2023-2024 ölçümlerine göre İstanbul’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak tespit edildi. Buna karşın Büyükada, Şile ve Sarıyer, şehrin havası en temiz bölgeleri arasında yer aldı.









Türkiye genelinde ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya, hava kirliliği oranlarının en yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktı. Dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan hava kirliliği, Türkiye’de de sessiz bir tehlike olarak her geçen yıl etkisini artırıyor.







