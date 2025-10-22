Hemşire şiddeti engelli olmasına neden oldu: 'Görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz'

'BU DURUMU KABULLENMİŞTİK'

Abdullah Bozoklar, doğumun normal bir şekilde gerçekleştiğini ve gelişim sorunu nedeniyle kızının kuvöze alındığını, 2 ay sonra da kızının bacağının kırıldığını öğrendiklerini söyledi. Hastanenin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadan Deniz Esin’i entübe bir şekilde özel bir hastaneye sevk ettiğini belirten Bozoklar, “Orada da çocuğa epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu. Bunun nedenini de bu çocuğun beyninde herhangi bir hasar olduğunu, neden kaynaklı olduklarını bilmediklerini söylediler. Biz çocuğu kuvözden çıkarttıktan sonra bu şekilde bir durum olduğunu kabullenip hayatımıza devam ederken 2024 yılında Haziran ayında bize e-Devlet'ten çocuğumuzun mahkemesinin geldiğini gördük, kamu davası açılmış hemşire hakkında. Bu şekilde haberimiz oldu. Yani bu çocuk darp edilmiş, bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Orada bir hemşire kızımızı darp ediyor. Bu kamera görüntüleriyle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor. Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor” dedi.