Albatros millet bahçesi olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi. Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz" dedi.

ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İlçenin sahip olduğu bu potansiyelini kullanamadığını ve halkın belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığını aktaran Yıldırım, "Artık 25 yılını (Hasan Akgün) doldurmuş, emekli etmenin zamanı geldi. 26 gün sonra Büyükçekmece'yi hasretiyle buluşturacak ve gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız. Mevlüt Uysal ile birlikte ilçenin çehresini değiştireceğiz. Büyükçekmece, bugünleri hasretle bekledi" diye konuştu.

HEM METROBÜS HEM DE METRO

Yıldırım, Büyükçekmece'ye metrobüsü uzatma ve metroyu getirme sözü vererek, şunları söyledi:

"İnşallah Mevlüt Başkan, bunu da yapacak. TÜYAP'tan bu yana uzatacak ve buraya metrobüsü getirecek. Yetmez. Büyükçekmece'ye metro da gelecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam." Yıldırım, temaslarının ardından ilçedeki kanaat önderleriyle biraraya geldi.

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Büyükçekmece’de ipi göğüsleyeceğiz

Binali Yıldırım (Solda) ve Mevlüt Uysal (Sağda)

Beraberinde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile esnafı ve MHP Büyükçekmece ilçe başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, "Maalesef Büyükçekmece çok ihmale uğradı. Büyükçekmece bunu hak etmiyor" diye konuştu. Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceklerini belirten Yıldırım, "Bundan hiç endişeniz olmasın. Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz. Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimizle beraber, bu ülkenin bekası için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçimlerde Büyükçekmece'de ipi göğüsleyeceğiz" dedi.

25 yıllık kaderi değiştireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçemece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı ile 31 Mart'tan sonra Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceklerini ifade etti. Uysal, "31 Mart'ta, hep birlikte Büyükçekmece'nin 25 yıldır devam eden kaderini değiştireceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan Binali Yıldırım Bey'e görevi teslim edeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nden görev devir teslim töreni yaptıktan sonra gelip buradan Büyükçekmece Belediyesi'nin görevini de devralacağız" dedi.