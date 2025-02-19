Adaylar ALES başvurularını bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 13 Nisan'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuruları başladı.Peki ALES başvuruları ne zaman bitecek ve başvurular nasıl yapılır?
ALES başvuruları ne zaman bitecek?
ALES başvuruları ne zaman bitecek?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar yapabilecek.
ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "
" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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