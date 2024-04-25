Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanına silahlı saldırı: Saldırgan Akçaabat ilçesinde yakalandı

Yedi ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalanırken son 10 ay içerisinde ise DEAŞ'a yönelik düzenlenen bin 422 operasyonda ise üç bine yakın şüpheli gözaltına alındı.