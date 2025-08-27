Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alimler Gazze için Demokrasi Adası'nda buluştu: Uzmanlar konferansı TVNET'te değerlendiriyor

Alimler Gazze için Demokrasi Adası'nda buluştu: Uzmanlar konferansı TVNET'te değerlendiriyor

21:1227/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul'daki Gazze konferansı TVNET özel yayınında ele alınıyor.
İstanbul'daki Gazze konferansı TVNET özel yayınında ele alınıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 50 ülkeden alim Gazze için buluştu. Konferansta İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmanın, neler yapılabileceğinin cevabının arandığı çalıştaylar düzenleniyor. Bu buluşma kapsamında TVNET özel yayınında da konferansta ele alınan meseleler değerlendiriliyor.

50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi Gazze’deki vahşeti durdurmak için İstanbul’dan dünyaya çağrı yapıyor.


Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında İslam ülkelerinin görevleri ve Gazze’deki ablukanın kırılmasına yönelik yapılacakları tartıştı.

Konferansta ele alınan meseleler Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, İslami Alimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Taha Kılınç tarafından değerlendiriliyor.

#Gazze
#Konferans
#Yasin Aktay
#Mustafa Karataş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL EK SINAV SONUÇLARI 2025: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi