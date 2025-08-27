Alimler Gazze için Demokrasi Adası'nda buluştu: Uzmanlar konferansı TVNET'te değerlendiriyor

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 50 ülkeden alim Gazze için buluştu. Konferansta İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmanın, neler yapılabileceğinin cevabının arandığı çalıştaylar düzenleniyor. Bu buluşma kapsamında TVNET özel yayınında da konferansta ele alınan meseleler değerlendiriliyor.
50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi Gazze’deki vahşeti durdurmak için İstanbul’dan dünyaya çağrı yapıyor.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında İslam ülkelerinin görevleri ve Gazze’deki ablukanın kırılmasına yönelik yapılacakları tartıştı.
Konferansta ele alınan meseleler Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, İslami Alimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Taha Kılınç tarafından değerlendiriliyor.