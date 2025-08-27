Alimler Gazze için Demokrasi Adası'nda buluştu: Uzmanlar konferansı TVNET'te değerlendiriyor

50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi Gazze’deki vahşeti durdurmak için İstanbul’dan dünyaya çağrı yapıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında İslam ülkelerinin görevleri ve Gazze’deki ablukanın kırılmasına yönelik yapılacakları tartıştı.