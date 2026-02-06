Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alışveriş merkezinde korku dolu anlar: Gece kulübünden alevler yükseldi

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar: Gece kulübünden alevler yükseldi

16:386/02/2026, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Bağcılar'da korkutan yangın
Bağcılar'da korkutan yangın

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir AVM’nin içindeki kapalı olduğu öğrenilen gece kulübünde yangın çıktı. Alevlere kulübün camları kırılarak müdahale edilirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Bağcılar’da site altında bulunan OASİS isimli AVM’nin içindeki gece kulübünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gece kulübünün kapalı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kulüpten alevler yükselirken, bazı alanlar dumanla kaplandı. Vatandaşlar dükkanlardan dışarı çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangına camlar kırılarak müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.



#Bağcılar
#yangın
#panik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz erken emeklilik rotası oluştu: SGK kapsamı değişti, meslek sayısı yükseldi