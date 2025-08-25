Yeni Şafak
Alkol içen kuzenlerin kavgası ölümle bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

14:2825/08/2025, Pazartesi
IHA
Kocaeli’de 19 yaşındaki genç kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli İzmit'te alkol içen gençler arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki Ferhat T., kuzeni F.T. tarafından göğsünden bıçaklandı. Ferhat T., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmir ilçesinde gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol içen Ferhat T. (19) ve kuzeni F. T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ferhat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Ferhat T.’nin cenazesi ise Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




