Alkol içen kuzenlerin kavgası ölümle bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Kocaeli'nin İzmir ilçesinde gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol içen Ferhat T. (19) ve kuzeni F. T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ferhat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.