Alkole sınırsız izin verdi

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan yaptığı icraatlarla gündem olmaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak kentte yaşayan Suriyeli mültecilere verilen ayni ve nakdi yardımı keserek mültecilere yemek verilen aşevini kapatan Özcan’ın övüne övüne bitirmediği tek icraatı ise belediye asansörlerinde onuncu yıl marşı çaldırmak oldu. Özcan son olarak, belediye meclisinde, Bolu kent merkezinde alkollü mekanların açılmasının ve alkolü ruhsat alınmasının önünü açan karar aldırdı.

2012’DE KARAR ALINMIŞTI

Belediye başkanı seçilir seçilmez Suriyeli mültecileri hedef alan Özcan, 9 Mayıs 2012’de belediye meclisinde alınan kritik bir kararı da değiştirmek için harekete geçti. Bolu şehir merkezi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bar ve eğlence mekanları o dönem alınan kararla şehir merkezi dışında belirlenen bir alana taşınmıştı. 2009 yılında alınan karar işletme sahiplerinin dava açması sonucu 2012 yılında sonuçlanmış ve alkollü mekanlar Bolu Merkez ilçesi Okçular Mahallesindeki alana taşınmıştı. Yeni açılacak bar ve alkol ruhsatlı işletmelerinde belirlenen alanda faaliyet göstermesine CHP’li üyelerin de verdiği oylarla oy birliği ile karar verilmişti.

GİZLİCE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

2012 yılında CHP’li belediye meclis üyelerinin de oylarıyla şehir merkezi dışına taşınmasına karar verilen ve yeni açılacak olan bar ve eğlence mekanlarının da belirlenen yerde faaliyet göstermesine ilişkin verilen karar Özcan’ı rahatsız etti. 10 Temmuz günü toplanan belediye meclisinde 2012 yılındaki belediye meclisinin aldığı karar iptal edilmek istendi. Belediyenin yeni teklifinde ise, Bolu’da yasanın izin verdiği çerçevede başvuru yapan işletmelere alkol ruhsatı verilerek, bar ve eğlence merkezlerinin şehir merkezinde de faaliyet göstermesi istendi. Tanju Özcan, teklifi mecliste açıkça gündeme getirmek yerine “İmar ve tadilat başvuruları” konusu içine alarak Cumhur İttifakı üyelerinin gözlerinden kaçırmak istedi.

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BELEDİYE MECLİSİ BELİRLEYECEK

Belediyenin 2012 yılındaki kararının iptal edilmesine yönelik teklifinde nmeclis kararının içeriğinden bahsedilmedi. Komisyona verilen teklifte “09.05.2012 tarih ve 2012/236 sayılı Bolu Belediye Meclisi Kararının iptal edilmesi konusu..” dendiği ortaya çıktı. Durumu fark eden Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, teklife “Bir sonraki meclis toplantısında bahse konu bar ve eğlence işletmeleriyle ilgili yeni alanlar belirlenmesi” şartını koydu. Belediyenin teklifi kabul edilirken Cumhur ittifakı üyelerinin bu girişimiyle Özcan’ın Bolu’da sınırsız alkol isteğinin önüne geçildi.