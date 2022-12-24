Alman hastane daha önce de yanlış ayak kesmiş

Almanya, Hannover kentinde yanlışlıkla naaşı yakılan Abdülkadir Sargın’ı konuşurken, ikinci bir skandal ortaya çıktı.

MORGDA STAJER HATASI

Abdülkadir Sargın (71), tedavi gördüğü araştırma hastanesi MHH’de 13 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Hastanenin morgunda çalışan bir stajerin hatası sonucunda Sargın’ın cenazesi bir Almanınkiyle karıştırıldı. Sargın’ın naaşı o Almanın ailesine teslim edildi. Amcası konusunda Alman yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Sargın, yaşanan gelişmeleri ve yapılan hatayı morgdaki stajerden öğrendiklerini söyledi.

DURUMU İMAM FARK ETTİ

Cenazelerin karıştığının Alman cenazesinin yıkandığı sırada bir imam vasıtasıyla fark edildiğini belirten yeğen Sargın, “Cenazeleri yıkama işlemini gerçekleştiren imam, cenazeye bakınca bir yanlışlık olduğunu anlıyor ve bize bildiriyor. Cenazeyi gören kuzenim de ‘Bu bizim cenazemiz değil’ diyor. Durum böyle ortaya çıkıyor. Biz de Alman cenazesini geri götürünce stajyerin yaptığı hatayı öğreniyor ve amcamızın yakıldığını öğreniyoruz” dedi.

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“Cenazeyi gören kuzenim, ‘Bu bizim cenazemiz değil’ diyor. Durum böyle ortaya çıkıyor. Biz de Alman cenazesini morga götürünce stajyerin yaptığı hata öğreniliyor ve amcamızın yakıldığını öğreniyoruz” dedi.

SAĞ YERİNE SOL AYAK KESİLDİ

Sargın, hastane yetkililerinden bir profesörün kendilerine ulaştığını belirterek, rahmetlinin küllerinin 28 Aralık’ta kendilerine teslim edebilecekleri bilgisini verdiğini söyledi. Aynı hastanenin 4 sene önce de babası Doğan Sargın’ın yanlış ayağını kestiğini ifade eden Barış Sargın, “Aynı hastane babamın yanlış ayağını da kesmişti. Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Babamın şu anda ayakları yok. O zaman da sadece özür dilemişlerdi ve bir karışıklık oldu demişlerdi. Şimdi aynı hatayı amcamda yaptılar. Artık ailemize karşı yapılmış kasıtlı bir şey mi bu durum merak ediyoruz” diye konuştu.

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Hukuki süreç başlayacak

Olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirten Barış Sargın, “Haber aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımız çok ilgilendi. Hala da ilgileniyorlar. Hukuki danışmanlık verebileceklerini söylediler. Hem hukuki danışmanlık hem de bu işlerden anlayan bir avukat önem arz ediyor” dedi. Sargın, olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, başka insanların da mağdur olmasını istemediklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Abdulkadir Sargın’nın durumunu yakından takip ettiklerini belirtirken, şunları söyledi: “Eyalet bakanları dahil gerekli girişimler yapıldı. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, bu konuyla meşgul oluyorlar ve bu konuyu hassasiyetle yakından takip ediyorlar.”

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