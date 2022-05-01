Almanya önce Türklerin katillerini bulsun

Gezi davasında Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması üzerine Almanya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Ankara da aynı şekilde karşılık vererek Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’ü Dışişleri’ne çağırdı. Alman Büyükelçi’ye, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’nin Türkiye’deki bir davayla ilgili diplomatik teamüllere aykırı şekilde Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılması kınanırken, olayla ilgili tepkiler de sürüyor. Almanya’nın bu tutumuna “iç işlere müdahale” eleştirileri geldi.

SİZ ZARARLI ÇIKARSINIZ

Türk yargısının verdiği kararlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kraichtal ve Backnang yangını, Solingen Faciası gibi dava süreçlerinde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Ülkemizde suçlu bulunmuş, yüksek seviyede aranan ne kadar FETÖ’cü, PKK’lı varsa onlara kimin ev sahipliği yaptığını da biliyoruz. Büyükelçi çağırma sırasına girersek kimin zarar göreceği belli. Bu tarz yaklaşımın kimseye faydası olmaz. İlişkileri zedeleyici adımlardan uzak durulmalı” diye konuştu.

Yılmaz Tunç

İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “küstahlık” diye nitelediği olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Almanya’nın tutumunun Türkiye’nin iç işlerine karışmak anlamına geldiğini ifade eden Tunç, “Türkiye’deki binlerce mahkumiyet kararı arasından yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı şekilde ilgileniliyor olmaları, Gezi’nin dış destekli bir darbe girişimi olduğunu göstermektedir” dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can ise “Türkiye sıradan bir ülke değildir. Berlin’de hakimler varsa, Ankara’da daha iyileri var” ifadelerini kullandı.

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Ali Özkaya

ÖNCE KATİLLERİ BULUN

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ise Osman Kavala’nın Almanya vatandaşı değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirterek, Almanya’nın tutumunun kabul edilemez olduğunu vurguladı: “Türk mahkemelerinin verdiği karar, yabancı devletler tarafından belki eleştirilebilir, ancak iç işlere müdahale anlamına gelecek şekilde büyükelçinin bakanlığa çağırılarak konu hakkında bilgi alınması kabul edilemez. Almanya kendi işine baksın, Nazi örgütlerin yangın çıkartarak katlettiği Müslüman Türklerin yargılamalarını doğru dürüst yapıp katilleri bulsun.”

DÜNYA Kavala kararı Türkiye düşmanlarını birleştirdi