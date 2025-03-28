Almanya'dan Düzce'ye gelip kaybolan gurbetçi bulundu: Cuma namazında ortaya çıktı

Düzceli olan Tunç Denizgöçer, uzun süredir yaşadığı Almanya'dan bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek için memleketine geldi. 26 Mart tarihinde uçak bileti alan ve Almanya'ya dönmesi gereken Denizgöçer, dönüş yapmayınca ailesi şüphelendi ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etti. Denizgöçer'in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü civarına gittiğini gören ailesi ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde Tunç Denizgöçer'in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği tahmin edilen Denizgöçer'in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.