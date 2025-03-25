Alzheimer hastası kadın kaybolmuştu: Cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.