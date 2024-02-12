Alper Gezeravcı yurda döndü: Bu daha başlangıçtı koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz

Uzay görevini tamamlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü. Alper Gezeravcı'yı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Türkiye'nin ilk uzay misyonunu tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

" İnsanlı ilk uzay misyonu Türk milleti için iftihar kaynağı olmuştur.

Alper Gezeravcı uzayda 18 günlük bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Uzayda 13 bilimsel deney başarıyla tamamlandı.

Milli uzay programımızdaki hedefler için çalışacağız.

İkinci astronotumuz yakın zamanda yörünge altı uçuş yapacak.

Ankara'da uzay geliştirme teknoloji bölgesi kuracağız.

Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay misyonu bir ilktir ancak son olmayacaktır.

Fırlatma roketleri geliştirme projelerimiz devam edecek.

Ankara'da uzay geliştirme teknoloji bölgesi kuracağız. AR-GE programları başlatacağız.

TÜRKSAT 6A'yı çok yakında uzaya göndereceğiz.

Uzay limanı kurup Ay programını gerçekleştireceğiz.

Hedef kendi uzay aracımızla Ay'a ulaşmak.

İkinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

Türk gençlerinin Türk çocuklarının sadece başka milletlerin başarabileceği düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır. Bu bilim misyonunun ardından Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimize devam edeceğiz."

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

" Hedefimize ulaşmanın mutluluğuyla buradayım. Bu sadece bir başlangıçtı bir yere varış hikayesi değildi.





Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı.

Gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme döndüm.

Bu sadece başlangıçtı. Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzda bayrak değiştirdik. Koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz.





Tarihimizde bu alanda bir görev yapmamamıza rağmen bu derece mükemmel bir sinerji ile harika bir hazırlık süreci geçirdik. Bu başarı benim değil, Türkiye'deki her hanenin başarısıdır. Ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitim ve kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum tüm imkanları seferber ederek görevin hazırlık sürecinde ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, görevin icrasında hiçbir aksaklığa izin vermeyen bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettarım. Geleceğe yönelik kutlu yürüyüşümüz hayırlı olsun.





Dünya'yı gözlemlemek müthişti. Fırlatmanın 12. dakikasından itibaren yerçekimsiz ortamdaydık. 12. dakikada koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren yer çekimsiz ortamın 4 boyutta verdiği hareket imkanını ilk dakikadan itibaren tecrübe etme imkanı buldum. Allah'ın yarattığı her bünye farklı karakteristiğe sahip. Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Oradan daha büyük hacme giriş yapınca adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşayabileceğimiz süreçten bahsedilmişti. Orada da sıkıntı yaşamadım.





İlk saatten itibaren deney çalışmalarının kurulumuna başladım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zorlandığımı hissettiğim hiçbir an olmadı. Bireysel bir şeyden ziyade, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda dünyada var olabilmiş milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum. Devletimin emrindeyim, her türlü göreve hazırım.

Alper Gezeravcı Türkiye'de böyle karşılandı



























