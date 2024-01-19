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Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Fergani Uzay’ın kurucusu Selçuk Bayraktar, uzay projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, ilk uydu için bu yılı hedef olarak göstererek önemli bir adım atmaya hazırlandıklarını ifade etti.

11:26 - 19/01/2024 Cuma
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Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar
, Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryuma ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunu takip etmek için gitti.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada Fergani Girişimi olarak ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatmış olacakları bilgisini paylaşarak alçak yörünge takım uyduları üzerine çalıştıklarına dikkati çekti.



Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu."



#Selçuk Bayraktar
#Fergani
#uzay
3 saat önce
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