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Gündem Altı gül üstü zehir Bayramda piyasaya süreceklerdi Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı
DENİZLİ

Altı gül üstü zehir: Bayramda piyasaya süreceklerdi! Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı

İstanbul’dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli’ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Altı gül üstü zehir: Bayramda piyasaya süreceklerdi! Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı
Poşete sarılmış vaziyette 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; bayram tatilinde piyasaya sürülmek üzere İstanbul’dan Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon için hazırlıklara başlandı. Bir aydır devam eden teknik takip sonucu İstanbul’dan yola çıkan araç, güzergah boyunca dakika dakika izlendi. Şüpheli araç, Denizli’nin Çardak ilçesine ulaşmasının ardından jandarma narkotik ekipleri, şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla birlikte bir anda aracın etrafını çevreleyen jandarma narkotik ekipleri, şüpheli araç sürücüsü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.K’yı daha ne olduğunu anlayamadan aracından indirip kıskıvrak gözaltına aldı. Güvenli bir bölgeye çekilen otomobilde uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Manşet’ ve ‘Arya’ eşliğinde yapılan arama yapan jandarma görevlileri, uyuşturucunun gizlendiği yeri görünce şaşkınlık yaşadı.


Uyuşturucuyu gül ile kamufle etti

Hassas burunlu köpeklerin, yolcu koltuğunun altında bulunan el çantasını işaret etmesinin ardında, çantada detaylı araştırma yapıldı. Çantanın içerisinde bulunan ve üzerine 1 adet kırmızı gül iliştirilmiş hediye paketinde, köpeklerin kokuyu hissetmemesi için onlarca poşete sarılmış vaziyette 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MFÖ'nün usta isminden üzücü haber: Sosyal medyadan duyurdu
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MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu.
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İKİNCİ KEZ İYİLEŞTİ<br><br>Geçtiğimiz 2020 yılında hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de \"İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.
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İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle\" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.
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İki yılın ardından usta sanatçı hastalığının bir kez daha nüksettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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\"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM\"<br><br>Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, \"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor.
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Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle\" ifadelerini kullandı.
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MFÖ'nün usta isminden üzücü haber: Sosyal medyadan duyurdu
Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Uğur, üzücü haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.


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