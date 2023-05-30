Altılıda hesaplaşma zamanı

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde koltukları kaybeden 6’lı Masa’yı kongrelerde liderlik telaşı başlayacak. Her iki turda da Cumhurbaşkanlığında rakibi Tayyip Erdoğan’dan önemli bir fark yiyen, milletvekilliği seçiminde de beklediğini bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sınavını seçimler nedeniyle ertelenen CHP Kurultayı’nda verecek. Kurultay için net tarihin Parti Meclisi’nde karara bağlanması öngörülüyor. CHP’de 38. Kurultay geçen yıl ocak ayında bir yıl ertelenmişti. Kongrede Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İYİ PARTİ’DE MUHALEFETE MUHALEFET

Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilecek isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın olabileceği söylentileri kulislerde dolaşırken seçime CHP Listesinden giren Mustafa Sarıgül ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın da aday olabileceği konuşuluyor. Nitekim, Özcan’ın seçim gecesi İmamoğlu’na yönelik CHP’nin başına geç çağrısı dikkat çekti. 6’lı Masa’da kongreye gidecek tek parti CHP değil. İYİ Parti de haziran ayının sonunda kongreye gidecek. Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday ile seçime gitmesi beklenirken, Akşener’in kongre süreci ve aday listelerinde izlediği tasfiye politikasını büyük kongrede de sürdürmesi bekleniyor. Akşener’in artan son seçimde yükselen milliyetçi oyları dikkate alarak değişime gidebileceği belirtiliyor. Oysa Akşener, liste ve teşkilatlarda liberal ve merkez sağa yakın isimleri tercih ederek milliyetçileri budamıştı.

4 PARTİ İŞ BİRLİĞİNE DEVAM ETSİN

Saadet Partisi ve Demokrat Parti’de genel merkezlerde çatlak sesler olmasına rağmen herhangi bir kurultaya gidilmesi beklenmiyor. Seçimin en karlı partileri arsında olan Gelecek ve DEVA Partisi’nde ise herhangi bir genel başkanlık değişimi yaşanması beklenmiyor. Bu dört partide genel görüş yerel seçimlere kadar iş birliğinin devam etmesi.







