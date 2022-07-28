Gündem Altınbise yedi bin üye
ANKARA

Altınbis’e yedi bin üye

Başkent Millet Bahçesi’nde hizmet veren Akıllı Bisiklet Sistemi Altınbis, başkentlilerin gözdesi oldu. Altınbis’in 3 ayda 7 bin aktif üyeye ulaştığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Hem vatandaşların hayatını kolaylaştırdı, hem de zaman kazandırdı” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınbis’e yedi bin üye
‘Altınbis’ kullanıcıların büyük beğenisini topluyor.

Teknolojik yeniliklerin öncüsü Ankara Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital bisiklet kiralama sistemi ‘Altınbis’ kullanıcıların büyük beğenisini topluyor. Aktif üye sayısının 7 bine ulaştığı Altınbis uygulamasının kısa sürede büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ’da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçesi’nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Çok doğru bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Uygulama büyük ilgi gördü. Hem vatandaşların hayatını kolaylaştırdı, hem de zaman kazandırdı” dedi.

ALTINBİS’LE KİRALAMA ÇOK KOLAY

‘Altınbis’ isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar, kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebiliyor. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebiliyor. Uygulama ayrıca, bisikleti kiralayan kişinin, olası bir arıza durumunu, yine cep telefonundan çevrimiçi bildirmeye imkan tanıyor. Uygulamayı telefonuna indiren her kullanıcının rahatlıkla kullandığı Altınbis, İngilizce olarak da hizmet vererek turistler için de büyük kolaylık sağlıyor.

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