Altını ıslattığı için linç edildi

İstanbul’da karıştığı bir cinayetten dolayı mahkûm edilen 40 yaşındaki Ulaş Yurdakul, Balıkesir Kepsut Cezaevi’ne konuldu. Psikolojik sorunları olan Yurdakul, 14 Nisan 2016’da C3 koğuşuna yerleştirildi.

Odada değil merdiven altındaki boşlukta serilen yatakta yatmasına izin verilen Yurdakul, iddiaya göre koğuş temsilcisi Nihat Şen ve koğuştaki 7 adamı tarafından, altını ıslattığı gerekçesiyle sık sık dövüldü. Batman nüfusuna kayıtlı Yurdakul, 31 Aralık’ı 1 Ocak 2017’ye bağlayan yılbaşı gecesi dövülerek öldürüldü.

Altını ıslattığı için koğuştaki yataklarda değil, merdiven boşluğunda yatmaya zorlanan ve psikolojik sorunları bulunan Ulaş Yurdakul, aylar boyunca şiddete maruz kalmış.

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Ulaş Yurdakul’un ölümünden sonra keşif için gelen heyeti, lince katılan koğuş temsilcisi Nihat Şen gezdirip bilgilendirdi. Cinayeti linççilerden Serkan Evran üstlendi. Soruşturma devam ederken İbrahim Armağan’ın 3 Ocak 2017 tarihinde annesiyle yaptığı telefon görüşmesinin kaydı dosyaya girdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bu görüşmesinde Armağan, linci annesine itiraf etti.