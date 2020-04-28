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Gündem Altunun evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
ANKARA

Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamış, skandal olay kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Kaftancıoğlu ise röntgenciliğe “Partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir” diyerek sahip çıkmıştı. Yaşananların ardından Başsavcılık özel alana saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Altun'un evini görüntülerken koruma polislerine yalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
Fahrettin Altun'un evini görüntülerken koruma polislerine yalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçmış, koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu.

CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı
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CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

"Özel hayatın gizliliğini ihlal"

Skandal olayın ardından yetkililer harekete geçmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

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Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

Altun'un avukatı suç duyurusunda bulunmuştu

Talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise Altun'un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından, "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

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  • Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.
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