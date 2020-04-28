Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamış, skandal olay kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Kaftancıoğlu ise röntgenciliğe “Partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir” diyerek sahip çıkmıştı. Yaşananların ardından Başsavcılık özel alana saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 10:54 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 11:10 DHA