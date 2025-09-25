Yeni Şafak
Altyapı çalışmaları sırasında çarşı inşaatında göçük: Bir işçi yaralı

18:2925/09/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları sırasında yapımı süren çarşı inşaat alanında göçük meydana geldi. Olay sonucu göçük altında kalan bir işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da çarşı inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yapımı süren çarşı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Battalgazi
#Göçük
